Мир 20 января 2023, 09:12 «Остановите эту оккупацию». Поляки попросили разобраться с митингами украинцев в Кракове KRKnews: жители Кракова назвали оккупацией митинги украинцев на главной площади города Unsplash

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Жители Украины, постоянно устраивающие пикеты на главной площади Кракова, вызвали недовольство местных жителей. Они назвали происходящее «фактической оккупацией» и призвали власти положить этому конец, сообщило местное издание KRKnews.

Разобраться с проблемой решили представители движения «16 постулатов». Они обратили внимание, что украинцы проводят по две акции каждый день.

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«Небольшая, но громкая группа украинцев устраивает там шумные политические демонстрации», — говорится в заявлении движения.

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В организации отметили, что во время митингов жители Украины используют усилители звука и нарушают атмосферу главной площади города. Возмущение у поляков вызвали и бандеровские лозунги, которые выкрикивают демонстранты.

«[Это] оскорбление того, что свято для поляков», — подчеркнули авторы обращения.

Они отметили, что украинцы, которые участвуют в акциях, стали выдвигать полякам политические требования, в частности касательно передачи «всего оружия» ВСУ, потому что жители Польши «не отдают жизни».