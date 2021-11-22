Машина на скорости протаранила толпу на рождественском параде в США

Машина на высокой скорости въехала в группу людей, которая принимала участие в рождественском параде в американском городе Уокешо, штат Висконсин. По предварительным данным, пострадали как минимум 30 человек, по меньшей мере один человек погиб.

Как сообщил портал BNO news, все случившееся сопровождалось стрельбой. Очевидцы говорят, что огонь вел водитель прямо из окна автомобиля. После наезда на людей он спешно уехал с места происшествия. Полиция в ответ также открыла стрельбу и погналась за автомобилем. Другие подробности пока неизвестны, их предстоит установить правоохранителям.

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Ранее в американском штате Джорджия неподалеку от Государственного университета Форт-Вэлли неизвестный открыл стрельбу. По предварительным данным, ее жертвой стал один человек, он не был студентом вуза. Пострадали еще семеро, им оказали помощь врачи. Территорию университета после стрельбы временно оцепили.