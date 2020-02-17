Maruv вернули часть вещей, украденных из ее машины в центре Киева

Певице Maruv (Анна Корсун) вернули часть вещей, украденных в январе из ее автомобиля. Остальное имущество девушка сможет забрать после проведения необходимых экспертиз.

«Сегодня, 17 февраля, следователь Шевченковского управления полиции вернул певице часть похищенных вещей, остальное имущество вернут владелице после проведения экспертиз», — говорится на сайте Нацполиции Киева.

Правоохранители задержали иностранца, подозреваемого в ограблении певицы, в конце января. Следователи расследуют уголовное дело по статье о краже. Сейчас мужчина заключен под стражу с возможностью внесения залога в размере 25 тысяч долларов. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Maruv обокрали 11 января в центре Киева. Об этом она сама рассказала в Stories в своем Instagram-аккаунте. Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого. Из машины певицы была украдена сумка с документами и новогодними подарками.