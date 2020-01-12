Певицу Maruv ограбили в Киеве

По словам певицы, инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого. Из машины Корсун злоумышленники украли сумку с документами и новогодними подарками, уточнила «Газета.ru».

«Ребят, если вы были в этом районе и видели, как кто-то бежит с черной сумкой под крокодила, пожалуйста, напишите мне в директ. Повторюсь, там были все мои документы», — рассказала певица.

Это уже не первый раз, когда артистку грабят в украинской столице. В марте прошлого года Maruv ограбили в аэропорту Киева. Неизвестные вскрыли чемодан певицы и забрали все ее вещи. Певица тогда рассказала, что похитители украли бижутерию. По всей видимости, отметила Maruv, они решили, что это были драгоценности.