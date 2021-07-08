Марсианский вертолет Ingenuity установил несколько рекордов

Вертолет Ingenuity в девятый раз полетал над Марсом. Он побил свои же рекорды по дальности полета, скорости и времени нахождения над поверхностью Красной планеты. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Лабораторию реактивного движения (ЛРД) NASA.

«Вертолет пересек 5 июля часть района под названием Сейта в южном направлении со скоростью пять метров в секунду, преодолев 625 метров. Он находился в воздухе две минуты и 46 секунд, улучшив свои предыдущие достижения по расстоянию, времени полета и скорости передвижения», — приводит агентство текст сообщения ЛДР.

В лаборатории уточнили, что вертолет продемонстрировал свои возможности быстрого получения информации о тех районах, куда сложно добраться роверу. В этом районе Марса труднопроходимая местность для аппарата на колесах.

В конце июня беспилотный вертолет Ingenuity совершил свой восьмой полет. Он преодолел 160 метров за 77,4 секунды. Его основная задача — это разведка пути для марсохода Perseverance, вместе с которым дрон сейчас находится в кратере Езеро.