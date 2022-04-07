В Мариуполе нет электричества, не работают насосные станции, канализация, сообщил мэр города Константин Иващенко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, в подвалах остаются 50–60 тысяч жителей.

«Три подстанции самые большие, которые снабжали город, на сегодняшний день обесточены. Электричество в город не поступает. Не работают насосные станции и станции фильтрования, канализация», — констатировал Иващенко.

Он добавил, что сроки подачи электричества в город станут известны в течение трех-четырех дней.

Назначенный накануне мэр отметил, что на восстановление Мариуполя придется потратить массу усилий. Повреждено около 60–70% жилого фонда, причем до 20% не подлежит восстановлению. Однако первоочередная задача сейчас — «накормить, напоить и обеспечить медицинским обслуживанием» жителей Мариуполя.

«Дальше подача электричества, уборка улиц и не допустить гуманитарную катастрофу», — подчеркнул Иващенко.

По его данным, из Мариуполя уехали до 250 тысяч жителей, остались не менее 300 тысяч.