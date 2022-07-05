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    05 июля 2022, 08:50

    Мантуров заявил об отрезвлении Запада в вопросе санкций

    Глава Минпромторга Мантуров: начался процесс отрезвления Запада от антироссийских санкций

    Максим Зинкин

    Западные страны начали осознавать, что накладываемые на Россию санкционные ограничения вредят им же самим. В Европе постепенно начался процесс отрезвления. Об этом на выставке «Иннопром-2022» заявил руководитель Минпромторга Денис Мантуров, написало РИА «Новости».

    По его словам, западные страны начали приравнивать российские удобрения к продукции первой необходимости.

    «Идет процесс отрезвления Запада, наши удобрения назвали товаром первой необходимости и пытаются не нарушить процесс поставок, — сказал Мантуров.

    Запад уже начал понимать катастрофичность потери российского рынка, что непременно сказывается на росте стоимости товаров повседневного пользования и инфляции, добавил Мантуров. Глава Минпромторга напомнил, что Россия производит достаточно продовольствия, однако вопрос, куда его сбывать, остается открытым.

    «Россия остается открытой для честной и взаимовыгодной торговли с любыми зарубежными компания», — заключил он.

    Ранее Мантуров сообщил, что в ближайшее время в России снизится стоимость автомобилей, так как высокие цены влияют на спрос и невыгодны производителям.