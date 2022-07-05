Мантуров заявил об отрезвлении Запада в вопросе санкций

Западные страны начали осознавать, что накладываемые на Россию санкционные ограничения вредят им же самим. В Европе постепенно начался процесс отрезвления. Об этом на выставке «Иннопром-2022» заявил руководитель Минпромторга Денис Мантуров, написало РИА «Новости».

По его словам, западные страны начали приравнивать российские удобрения к продукции первой необходимости.

«Идет процесс отрезвления Запада, наши удобрения назвали товаром первой необходимости и пытаются не нарушить процесс поставок, — сказал Мантуров.

Запад уже начал понимать катастрофичность потери российского рынка, что непременно сказывается на росте стоимости товаров повседневного пользования и инфляции, добавил Мантуров. Глава Минпромторга напомнил, что Россия производит достаточно продовольствия, однако вопрос, куда его сбывать, остается открытым.

«Россия остается открытой для честной и взаимовыгодной торговли с любыми зарубежными компания», — заключил он.

Ранее Мантуров сообщил, что в ближайшее время в России снизится стоимость автомобилей, так как высокие цены влияют на спрос и невыгодны производителям.