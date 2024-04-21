Мир 21 апреля 2024, 01:54 Манифестанты перекрыли площадь в центре Тбилиси Митингующие в Тбилиси против закона об иноагентах заблокировали площадь Свободы Freepik

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Участники протестов в Тбилиси, вышедшие против законопроекта об иноагентах, перекрыли площадь Свободы и заблокировали движение автомобилей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Автовладельцы окаались недовольны и стали громко сигналить. На место событий прибыли полицейские.

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Акции протеста в Грузии начались после иниицирования в парламент правящей партией «Грузинская мечта» закона «О прозрачности иностранного влияния». Проект приняли в первом чтении. В Европейском союзе осудили это и отметили, что с таким законодательством государство не примут в ЕС.

Ранее в центре Тбилиси стартовал марш женщин против закона об иноагентах. Манифестанты собрались на площади Республики и направились в сторону парламента на проспекте Руставели.

Также 19 апреля участники акций протеста в Грузии попытались захватить Дом правительства в столице. Люди старались ворваться в здание, толкали и оскорбляли сотрудников полиции.