Решение российского премьера Михаила Мишустина узаконить параллельный импорт создало новую головную боль для крупных мировых брендов, которые страдают от потери прибыли после ухода с рынка в России. Об этом рассказал юрист DLA Piper в РФ Майкл Маллой.

«Политика российского правительства довольно ясна: оно готово ослабить соблюдение прав интеллектуальной собственности на импорт, чтобы поставлять в страну продукцию, оказавшуюся недоступной из-за западных санкций», — отметил он в интервью газете The Daily Telegraph.

Один из маршрутов поставок, как отмечается, может проходить через входящие в региональный экономический союз с РФ Белоруссию и Казахстан, отметило РИА «Новости». Товары иностранных брендов, как заметил Маллой, попадают в эти страны только после разрешения владельца, но оттуда их можно будет свободно ввозить в РФ.

Легализация параллельного импорта, как подчеркнули специалисты консалтинговой компании EY, позволит продавать на территории России подлинную продукцию, а не контрафакт.

В обычное время, как отметил Маллой, иностранные дистрибьютеры могли потребовать компенсацию или изъять товар, однако теперь такой возможности у них нет. Затраты и издержки при этом, которые связаны с судебным иском против параллельного импортера, велики настолько, что могут отпугнуть даже ряд богатых ретейлеров.

Страны Евразийского экономического союза испытали на себе влияние беспрецедентных санкций Запада против России и Белоруссии. Сейчас участники ЕАЭС работают над нивелированием последствий ограничительных мер.