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    17 апреля 2022, 00:21

    Маневр Мишустина против санкций лишил Запад рычагов давления на Россию — Telegraph

    Telegraph: Мишустин узаконил параллельный импорт и лишил Запад рычагов давления на Россию

    Валерия Шафирко

    Решение российского премьера Михаила Мишустина узаконить параллельный импорт создало новую головную боль для крупных мировых брендов, которые страдают от потери прибыли после ухода с рынка в России. Об этом рассказал юрист DLA Piper в РФ Майкл Маллой.

    «Политика российского правительства довольно ясна: оно готово ослабить соблюдение прав интеллектуальной собственности на импорт, чтобы поставлять в страну продукцию, оказавшуюся недоступной из-за западных санкций», — отметил он в интервью газете The Daily Telegraph.

    Один из маршрутов поставок, как отмечается, может проходить через входящие в региональный экономический союз с РФ Белоруссию и Казахстан, отметило РИА «Новости». Товары иностранных брендов, как заметил Маллой, попадают в эти страны только после разрешения владельца, но оттуда их можно будет свободно ввозить в РФ.

    Легализация параллельного импорта, как подчеркнули специалисты консалтинговой компании EY, позволит продавать на территории России подлинную продукцию, а не контрафакт.

    В обычное время, как отметил Маллой, иностранные дистрибьютеры могли потребовать компенсацию или изъять товар, однако теперь такой возможности у них нет. Затраты и издержки при этом, которые связаны с судебным иском против параллельного импортера, велики настолько, что могут отпугнуть даже ряд богатых ретейлеров.

    Страны Евразийского экономического союза испытали на себе влияние беспрецедентных санкций Запада против России и Белоруссии. Сейчас участники ЕАЭС работают над нивелированием последствий ограничительных мер.