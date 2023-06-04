Мир 04 июня 2023, 02:18 Маневр китайского корабля против американского эсминца попал на видео Global News: китайский корабль опасно сблизился с эсминцем США в Тайваньском проливе YouTube

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Резкий маневр китайского военного корабля, который на большой скорости пошел на сближение с американским эсминцем, попал на видео. Ролик разместил канадский телеканал Global News.

Феерическое сближение двух кораблей произошло в Тайваньском проливе в Южно-Китайском море, где проходили учения с участием американских ВМС. Видео снимали с канадского корабля HMCS Montreal.

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На кадрах можно увидеть, как китайский военный корабль на большой скорости стремительно идет на сближение с эсминцем USS Chung-Hoon, расстояние между морскими судами сократилось до 150 метров. Китайский корабль ВМС НОАК «пронесся перед носом» американца, из-за чего эсминцу пришлось «изменить курс и сбавить скорость».

Президент США Джо Байден пригрозил, что Китай получит ответ в случае попытки предпринять «односторонние действия» в отношении Тайваня. Американский лидер добавил, то Штаты не смягчат антикитайские санкции.