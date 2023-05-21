Мир 21 мая 2023, 13:55 Байден пригрозил Китаю ответом в случае «действий» в отношении Тайваня Президент США Байден: Китай получит ответ, если предпримет действия в отношении Тайваня Flickr

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Китай получит ответ в случае попытки предпринять «односторонние действия» в отношении Тайваня. Такое заявление сделал президент США Джо Байден, написал ТАСС.

«Мы продолжим помогать Тайваню защищать себя. Среди большинства наших союзников есть ясное понимание того, что, если Китай предпримет односторонние действия, последует ответ», — заявил он.

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Байен также добавил, что США не смягчат антикитайские санкции.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в 2022 году занимавшей пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси. На этом фоне Народно-освободительная армия КНР 2 августа 2022 года приступила к учениям в Южно-Китайском море, они продлятся до 6 августа.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году.

Однако бесплатная военная помощь Соединенных Штатов дорого обойдется Тайваню, посчитал бывший глава оборонного ведомства острова Фэн Шикуань. Американская сторона намеревалась выделить Тайваню оружие на 500 миллионов долларов, хотя Киатй неоднократно просил США прекратить поставки.

МИД КНР считает, что США и главы остальных стран G7 грубо вмешиваются во внутреннюю политику страны. Министерство указало на то, что «Большая семерка» клевещет и нападает на Китай. Кроме того, лидеры этих государств всячески сдерживают развитие других.