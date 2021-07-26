Мальчик из Австрии объяснил, почему решил написать Путину письмо

Письмо 10-летнего австрийца Маттеуса Брандштеттера президенту России Владимиру Путину с призывом не терять веру в Европу стало ярким событием прошлой недели. Австриец рассказал, как ему пришла в голову такая идея и почему он начал изучать русский язык.

Маттеус Брандштеттер отметил, что страны Европы и Россия — близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом, и он думает, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче.

«Иногда я слышал в новостях, что Россия и Европа недостаточно хорошо сотрудничают. При этом у России есть какие-то товары, у Европы — другие, поэтому я решил, что хорошо, если бы они сотрудничали», — объяснил мальчик свое решение в беседе с РИА «Новости».

По словам родителей маленького австрийца, идея написать письмо Путину принадлежит исключительно ребенку. Он лично придумал текст, а грамматику поправили взрослые. Маттеус рассказал, что учит русский язык, потому что хочет стать футбольным вратарем в России. Футболом также занимается.

Как выяснилось, семья Брандштеттер хорошо общается с сопредседателем российско-австрийского форума «Сочинский диалог» Кристофом Ляйтлем, который и передал письмо Маттеуса российскому посольству в Австрии.

Вскоре российские дипломаты направили мальчику фото президента России с его автографом и три книги на русском. Юный австриец намерен повесить фотографию над кроватью.

«Мы всегда его учили: говори, что чувствуешь и считаешь правильным, не бойся говорить об этом. Ты потеряешь много друзей, но получишь лучших», — рассказала мама мальчика.

Семья также сообщила, что планирует отправиться однажды в отпуск в Россию.