Макрона в третий раз предупредили о провале безопасности во Франции. Теперь письмо пришло от полицейских

Президенту Франции Эммануэлю Макрону написали третье письмо об опасной обстановке в республике. На этот раз к нему обратились отставные полицейские. Они указали на провал безопасности и призвали принять меры для «отвоевания страны».

Авторами обращения стали более 90 отставных полицейских Франции, сообщило издание Valeurs Actuelles. По их мнению, в стране сложилась чрезвычайно серьезная ситуация с точки зрения безопасности и общественного спокойствия. Так, в некоторых районах Франции больше не действуют законы, а «агрессивные меньшинства» оспаривают государственную власть.

Также Макрона предупредили о недопустимости замены полицейских военными, «чтобы избежать войны».

Глава Национальной полиции Фредерик Во отреагировал на открытое письмо, заявив, что даже после выхода в отставку бывшие сотрудники внутренних органов должны быть сдержанными в публичных заявлениях. По мнению Во, правительство уже достигло значительного прогресса в вопросе защиты полицейских.

Он подчеркнул, что обращение к Макрону можно считать демаршем, который скорее подорвет институт полиции, чем поспособствует его укреплению.

Ранее к президенту Франции обращалась группа отставных и действующих генералов. Они заявили, что в стране уже фактически идет гражданская война. Письмо французских военных об угрозе распада страны поддержали более 100 тысяч человек.