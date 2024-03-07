Мир 07 марта 2024, 17:56 Макрона обвинили в повышении вовлеченности Франции в украинский конфликт Песков: Макрон продолжает вовлекать Францию в конфликт на Украине РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает повышать вовлеченность страны в украинский конфликт, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Видео комментария опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Официальный представитель Кремля назвал очевидным тот факт, что Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения России. Однако это никаким образом не соответствует интересам самих французов, подчеркнул Песков.

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Ранее Макрон и президент Молдавии Майя Санду подписали соглашение об обороне и сотрудничестве. Французский лидер подчеркнул, что его государство готово оказать республике «непоколебимую поддержку».

До этого Макрон сообщал, что власти не отправят на Украину войска в ближайшем будущем. При этом директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что французы могут направить туда особый Иностранный легион.