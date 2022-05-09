Макрон заявил, что принятие Украины в ЕС может занять десятилетия

Многие годы или даже десятилетия могут уйти на то, чтобы Украину приняли в Евросоюз. О том, что процесс вступления в ЕС может затянуться надолго, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передало РИА «Новости».

«Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий вступить в ЕС, может занять многие годы и даже, по правде говоря, десятилетия», — сказал французский лидер, выступая в Европарламенте.

Макрон добавил, что в краткосрочной перспективе Евросоюз не может быть единственной объединяющей структурой в Европе и надо это честно признать. Однако Украина, по его словам, и так уже является «членом европейской семьи».

Президент Франции предложить создать некий европейский политический клуб и позвать туда Украину, чтобы она могла больше участвовать в делах Европы.

Украинский президент Владимир Зеленский подал заявку на членство страны в ЕС 28 февраля. А уже 1 марта Европарламентарии поддержали резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. В апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев передала Зеленскому опросник по вступлению в ЕС. Зеленский заполнил первую часть анкеты и передал в представительство ЕС на Украине, пообещав, что скоро заполнит вторую.