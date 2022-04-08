Зеленскому передали опросник для подготовки к вступлению в ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник, который позволит ЕК рекомендовать Совету Евросоюза начать обсуждение вопроса о начале переговоров о вступлении страны в ЕС. Она пообещала «помочь заполнить его не в течение лет, а в течение недель». Об этом сообщил ТАСС.

«Вопросник должен быть заполнен, это вопросы для [вынесения] формальной позиции в качестве рекомендации Европейскому союзу. Мы готовы 24 часа семь дней в неделю помочь вам заполнить этот вопросник. Поэтому сформулировать эту позицию можно будет не как обычно в течение лет, а в течение недель, если мы будем тесно работать вместе» — сказала она.

Фон дер Ляйен также добавила, что Еврокомиссия хорошо знает Украину и это позволит ускорить подготовку позиции ЕК. При этом она не сообщила прямо, когда именно Украина может претендовать на вступление в ЕС, но выразила надежду, что Евросоюз «будет работать вместе с Украиной, чтобы восстановить Украину, что означает массированные инвестиции и реформы, и это позволит проложить путь к вступлению Украины в ЕС».

Рекомендация Еврокомиссии Совету ЕС о начале переговоров о приеме в сообщество является первым шагом на пути вступления в союз. После этого стране необходимо согласовать набор условий для выполнения. Переговорный процесс может занимать от нескольких лет до неопределенного времени. Быстрее всех процедуру прошла Финляндия — у нее на это ушло три года. Дольше всех — Турция, которая запустила переговоры о вступлении в 2005 году и которые продолжаются до сегодняшнего дня без перспективы скорого завершения.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вступление Украины в состав Евросоюза возможно, но проблемой может стать отсутствие страны в блоке НАТО.