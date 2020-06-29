Макрон задумался об изменении конституции Франции

Французский президент Эммануэль Макрон поддержал предложение включить в конституцию государства новые обязательства для защиты экологии. Такое заявление он сделал перед участниками Гражданского конвента по климату.

«Я согласен с предложениями включить в первую статью конституции обязательства по борьбе за биологическое разнообразие и против изменения климата», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

По его мнению, этот вопрос должны рассмотреть обе палаты парламента, а потом вынесен на референдум. Его проведут в 2021 году. Президент подчеркнул, что страна должна отвести больше места экологии в экономической модели. На такой основе государство должно гарантировать большую независимость в сфере снабжения продовольствием.

Макрон добавил, что экологические преобразования не должны помешать экономическому развитию. В связи с этим он высказался против налога на выброс углекислого газа на транспорте и в промышленности. Также он не поддержал идею Конвента о сокращении скорости на автострадах со 130 до 110 километров.

«Нам следует пока отложить эту дискуссию», — заметил лидер.

Вместе с тем он считает, что такие Конвенты можно провести в других сферах.

Тем временем в России полным ходом идет голосование по поправкам в Конституцию. В Москве свое мнение уже высказали более миллиона человек, в Подмосковье — свыше двух миллионов.