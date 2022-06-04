Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против унижения России. Странам придется сотрудничать с РФ и разговаривать на языке дипломатии.

Макрон в интервью газете Ouest France напомнил о перспективе возобновления отношений с Россией.

«Нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии», — подчеркнул французский лидер.

Он также добавил, что никогда не скрывал факта своих переговоров с президентом Путиным. Макрон отметил, что делал это по просьбе своего украинского коллеги Владимира Зеленского.

Ранее Макрон сообщил, что президенты Франции и России за полгода провели в общей сложности порядка 100 часов телефонных переговоров.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О ее начале утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.