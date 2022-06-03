Сто часов вдвоем. Макрон подсчитал, сколько времени за полгода проговорил по телефону с Путиным

Президенты Франции и России за полгода провели в общей сложности порядка 100 часов телефонных переговоров. Об этом рассказал в интервью региональной прессе французский лидер Эммануэль Макрон. Его слова привел ТАСС.

«Ситуация на Украине действительно сложная, поэтому я посвятил ей столько времени и энергии», — объяснил Макрон.

Он добавил, что с целом достаточно трудно сосчитать, сколько разговоров состоялось между ним и Владимиром Путиным с декабря 2021 года.

«Мы проговорили не менее сотни часов», — отметил французский президент.

Он подчеркнул, что не делал из этих переговоров секрета и вел их по просьбе украинского коллеги Владимира Зеленского. Макрон выразил надежду на то, что по окончании боевых действий удастся «проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии». Он также заявил, что «Франция должна выполнять роль посредника».

Ранее сообщалось, что читатели Le Figaro раскритиковали Макрона и Шольца на переговорах с Путиным. Возмущение вызвали просьбы европейских лидеров отпустить боевиков батальона «Азов»*, а также их заявления об экспорте зерна.

*«Азов» — боевое объединение, запрещенное в России.