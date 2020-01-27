Макрон выступил на церемонии в годовщину освобождения Освенцима

Макрон напомнил слушателям о том, что немецкий концлагерь Аушвиц в польском городе Освенцим освободили бойцы Красной армии. По его словам, советские воины проявили себя как «отважные солдаты».

Глава Франции также добавил, что забывать о геноциде целого народа нельзя. По его словам, необходимо не допустить возрождения антисемитизма и расизма. Макрон уточнил, что не нужно «мириться с расизмом, отрицанием преступлений нацистов, посягательством на историческое наследие и идеалы».

«27 января 1945 года отважные солдаты Красной армии вступили за колючую проволоку территории концлагеря. Они еще не знали в тот момент, что идут по пеплу огромной братской могилы, где погибли более миллиона человек. Возвращающийся антисемитизм — это не проблема евреев, это проблема всех нас», — подчеркнул Макрон.

Иван Степанович Мартынушкин, командир роты 1087-го стрелкового полка, рассказал, как освобождали концлагерь Освенцим.