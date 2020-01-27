Участник освобождения Освенцима рассказал о лагере смерти

Мартынушкин был одним из первых, кто вошёл в этот лагерь смерти, действовавший на территории Польши с 1940 года.

«Мы подошли, увидели людей — измученных, измождённых. Они кутались от холода. Кто в робе был, кто просто накинул на себя тряпки. Вид у них был ужасный. Но чувствовалось, что они все понимают, что тот ад, в котором они находились всё это время, для них закончился», — поделился командир.

Он сообщил, что то, что Освенцим освобождали только украинцы — это неправда. Его рота была интернациональной. Там были казахи, русские, украинцы, армяне, грузины.

«На 65-ю годовщину к нашей группе подошел журналист из Euronews и как-то так горячо сказал: „А вот вы знаете, господин Мартынушкин, что школьники в Кракове, они говорят о том, что их освободили американцы. А не Красная армия, не русские“. Мы были удивлены. Во время мероприятий отцам города Кракова был задан вопрос, как же так получилось. Они пытались как-то оправдываться», — заявил командир.

Мартынушкин считает, что западные СМИ искажают историю. А польское правительство внушает всем, что их освободили американцы, а Красная армия была агрессорами и оккупантами. И все это пропаганда.