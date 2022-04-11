Макрон снова обогнал Ле Пен после подсчета 95% голосов

После подсчета 95% бюллетеней на выборах президента Франции лидирует действующий глава республики Эммануэль Макрон, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД страны.

По предварительным итогам первого тура, Макрон набрал 27,4% голосов избирателей. На втором месте лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, за нее отдали голоса 24,03% французов, пришедших на избирательные участки.

На третьей строчке с небольшим отрывом Жан-Люк Меланшон, за него проголосовали 21,57% избирателей. Далее в списке — Эрик Земмур и Валери Пекресс.

Президента во Франции выбирают на пять лет. За пост главы республики боролись 12 кандидатов, в первом туре ни один из претендентов не набрал абсолютного большинства голосов. Второй тур выборов пройдет 24 апреля.

В городе Ренн сотни французов вышли на улицы, протестуя против предварительных результатов выборов. Горожане выступают против лидеров голосования Макрона и Ле Пен.