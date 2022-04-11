Протесты начались во Франции после выборов президента
Жители французского Ренна вышли на улицы после предварительных итогов выборов президента
Сотни протестующих вышли на улицы французского города Ренн после оглашения предварительных результатов выборов президента республики. Видео с улиц города появились в соцсетях.
На кадрах видно, что люди большой толпой двигаются по городской улице. они кричат, свистят и аплодируют.
По имеющимся данным, граждане выступают лидеров голосования — действующего президента Франции Эммануэля Макрона и главы партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
После подсчета более чем 60% бюллетеней Ле Пен лидирует в первом туре выборов. Она набирает 27,07% голосов избирателей. Макрон идет на втором месте с результатом 26,93%. Третье место у лидера левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона (18,72%), на четвертом крайне правый кандидат от партии «Отвоевание» Эрик Земмур (6,71%), замыкает пятерку кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс (4,68%).
Первый тур выборов президента Франции прошел 10 апреля. За высший государственный пост боролись 12 кандидатов.
Президент Франции избирается на срок в пять лет. Второй тур проводят, если в первом ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов — это 50% плюс один голос.