Протесты начались во Франции после выборов президента

Сотни протестующих вышли на улицы французского города Ренн после оглашения предварительных результатов выборов президента республики. Видео с улиц города появились в соцсетях.

На кадрах видно, что люди большой толпой двигаются по городской улице. они кричат, свистят и аплодируют.

По имеющимся данным, граждане выступают лидеров голосования — действующего президента Франции Эммануэля Макрона и главы партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

После подсчета более чем 60% бюллетеней Ле Пен лидирует в первом туре выборов. Она набирает 27,07% голосов избирателей. Макрон идет на втором месте с результатом 26,93%. Третье место у лидера левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона (18,72%), на четвертом крайне правый кандидат от партии «Отвоевание» Эрик Земмур (6,71%), замыкает пятерку кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс (4,68%).

Первый тур выборов президента Франции прошел 10 апреля. За высший государственный пост боролись 12 кандидатов.

Президент Франции избирается на срок в пять лет. Второй тур проводят, если в первом ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов — это 50% плюс один голос.