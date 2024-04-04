Мир 04 апреля 2024, 16:10 Макрон заявил о «полезной информации» о теракте в «Крокусе» Макрон: у Франции есть полезная информация про организацию теракта в «Крокусе» Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна располагает полезной информацией об организации теракта в «Крокус Сити Холле». Такое заявление он сделал на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем. Трансляцию вел Елисейский дворец в соцсети X.

«Мы располагаем полезной информацией, не буду ее раскрывать здесь, о происхождении и организации этого теракта», — подчеркнул он.

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Говоря о разговоре министра обороны России Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню, Макрон отметил, что сам просил провести диалог технического характера.

«Прежде всего, чтобы выразить солидарность», — добавил он.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» вооруженные боевики ворвались в здание, расстреляли людей, а затем устроили пожар. Погибли и пострадали сотни человек.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что целью заказчиков теракта, скорее всего, было нанесение ущерба единству страны. Россия — уникальный пример межконфессионального, межрелигиозного, межэтнического согласия.