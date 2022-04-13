Макрон рассказал об отношении Путина к Франции

Президент России Владимир Путин уважает Францию и выделяет ее из остальных стран Западной Европы. Об этом в интервью журналу Le Point заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Он добавил, что об этом свидетельствует его постоянное общение с Путиным, которое носит требовательный, но откровенный характер.

«Путин уважает Францию и выделяет ее среди других западных стран. Он также учитывает, что мы давно ведем с ним диалог и это диалог всегда требовательный и откровенный», — заявил Макрон.

Президент Франции заявил, что Евросоюзу сегодня переосмыслить свои отношения с Турцией и Россией в области экономического сотрудничества и свободы передвижения. Макрон пояснил, что это позволит пережить трансформацию современного мира, который становится мультиполярным.

«Мы видим, что Китай не готов оказывать давление на Россию, в странах Персидского залива утвердилась нейтральная позиция в виду скептического отношения к США. Многие государства Африки сделали выбор в пользу неприсоединения», — пояснил он.

Макрон пояснил, что Западу не нужно влезать в конфликты, которые предусматривают навязывание своих ценностей другим народам, которые их не принимают.

Первый личный контакт президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона произошел в конце мая 2017 года. Спустя несколько недель после победы на выборах и инаугурации новый президент Франции пригласил российского лидера в Париж для участия в открытии выставки, посвященной 300-летию путешествия Петра I во Францию. После этого визита отношения двух лидеров начали развиваться.

На сегодняшний день в условиях серьезного украинского кризиса Макрон заявил что готов стать постоянным переговорщиком между президентами России и Украины. По его словам, он видит свой долг, чтобы поддерживать постоянный диалог с Владимиром Путиным, чтобы добиться окончания специальной операции.