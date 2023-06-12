Спецоперация 12 июня 2023, 11:59 Украина объявила контрнаступление под давлением США — СМИ Global Times: Зеленский сделал заявление о контрнаступлении Украины под давлением США Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало украинского контрнаступления. Газета Global Times со ссылкой на китайских политологов написала, что объявление было сделано из-за давления Запада.

«Заявление, сделанное в тот момент, когда усталость от конфликта начинает подавлять все вовлеченные стороны, китайские эксперты рассматривают отчасти как ответ на давление со стороны западных стран», — сообщило издание.

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Опрошенные эксперты подтвердили, что особенно в США нарастает тревога, ведь на поле боя с украинской стороны не видно никаких признаков победы. Америке и некоторым европейским странам необходимы позитивные сдвиги, чтобы убедить свои внутренние общественные и политические силы продолжать оказывать военную и финансовую помощь Украине.

Как писало издание Politico, официальные лица США уверены, что репутация президента Джо Байдена зависит в том числе от успеха наступления киевского режима.

При этом западные наблюдатели признали тактику ВСУ «самоубийством». По их мнению, Украина «распылилась» сразу на пять направлений вместо того, чтобы добиться успеха на одном. ВСУ уже потеряли большую часть западной техники. Некоторые чиновники в США и Европе также признали, что украинские войска не смогут вытеснить подразделения ВС России.