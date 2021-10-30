Макрон раскрыл планы Европы на случай усугубления энергокризиса
Президент Франции Макрон: совместные действия стран ЕС помогут избежать дальнейшего роста цен на газ
Президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл план действий стран Европы на случай усугубления энергокризиса. Как сообщила Financial Times, французский лидер считает, что только скоординированные действия стран помогут восстановить экономику, а также избежать дальнейшего роста цен на газ.
«В предстоящие недели и месяцы нам необходимо добиться большей прозрачности и стабильности цен, чтобы напряжение в отношении цен на энергоносители не порождало неопределенности и не подрывало восстановление мировой экономики», — привела газета слова Макрона.
Энергетический кризис стал одним из проявлений глобального энергетического перехода и затронул не только страны ЕС, считает спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
Политик обратил внимание, что проблемы в энергетической сфере есть также в Китае, Ливане, Бразилии и Индии, несмотря на отсутствие каких-либо ошибок. Таким образом, по мнению Чубайса, можно говорить о том, что мир столкнулся с одним из первых проявлений глобального перехода.