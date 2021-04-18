Макрон призвал определить красные линии для России

В отношениях с Россией необходимо определить красные линии, за нарушение которых следует вводить санкции. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

В интервью американскому телеканалу CBS французский лидер сказал, что Запад должен выработать двусторонний подход.

«Во-первых, диалог. И я полностью разделяю готовность вашего президента к диалогу и уверен, что президент Путин может быть готов возобновить диалог, но если мы хотим систему, которая будет лучше, в плане контроля над вооружениями, если мы хотим стабилизировать многие из существующих сейчас в мире конфликтов, нам нужен открытый и честный диалог с Россией», — сказал Макрон.

При это он добавил, что России следует давать четкие сигналы, когда имеются разногласия. «И я думаю, после неприемлемого поведения, мы действительно должны вводить санкции. <…> И я думаю, мы должны определить красные линии с Россией», — заявил французский лидер.

Санкций, как отметил Макрон, «самих по себе недостаточно», но они входят в набор необходимых мер.

Накануне стало известно о том, что Макрон планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом было сказано в пресс-коммюнике Елисейского дворца.