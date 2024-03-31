Мир 31 марта 2024, 03:10 «Все возможно». Во французском парламенте допустили отправку войск на Украину Глава Нацсобрания Франции Браун-Пиве: все возможно в вопросах помощи Украине РИА «Новости»

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Глава национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве допустила отправку французских войск на Украину. Об этом она завила во время визита в Одессу в эфире канала «Мы-Украина».

В Одессе французский парламентарий выступила на брифинге вместе со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком. Во время выступления она напомнила о словах президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил отправку западных войск на Украину. Браун-Пиве подтвердила, что французские власти не исключают такую возможность.

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«Ничего не исключено, все остается возможным», — заявила она.

В конце февраля Эммануэль Макрон заявил, что некоторые европейские страны могут отправить свои войска на Украину в рамках двусторонних соглашений. В Европе поспешили опровергнуть слова французского президента — большинство лидеров Евросоюза заявили об отсутствии таких планов.

Несмотря на это, Маркон продолжил агрессивную риторику. В марте он заявил, что французские войска могут провести наземную операцию на Украине для противостояния российской армии.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что Франция готовит около двух тысяч военных для отправки на Украину.