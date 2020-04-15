Макрон попросит Путина поддержать прекращение огня во всем мире

Макрон выступил с инициативой о прекращении огня во всем мире в связи с пандемией коронавируса. Он выразил надежду, что Путин его идею поддержит. Президент Франции позвонит российскому лидеру и попросит его об этом.

«Я говорил с ним (с Путиным — прим. ред.) в самом начале, когда выступил с инициативой [о прекращении огня]. Я не разговаривал с ним, пока не получил твердое подтверждение от других лидеров, но поговорю в ближайшие несколько часов», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире радиостанции Radio France Internationale.

Он добавил, что надеется на поддержку президента России Владимира Путина. По словам Макрона, Путин во время видеоконференции с мировыми лидерами «торжественно, решительно и эффективно» передаст этот призыв.

Коронавирус бушует в мире уже четвертый месяц. Первые случаи заражения зафиксировали в китайском Ухане в конце 2019 года. Инфекция стремительно распространилась по всему миру, и уже 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии. 2019-nCoV подхватили почти два миллиона жителей Земли. Жертвами болезни COVID-19, которую вызывает вирус, стали почти 127 тысяч инфицированных. В России зафиксировали 24 490 случаев заражения.