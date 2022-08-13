Макрон подписал протокол о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции

Президент Франции Эммануэль Макрон 13 августа подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в военно-политический блок НАТО. Об этом сообщило агентство France Presse (AFP).

По словам французского лидера, это был «суверенный выбор» двух государств, который «позволит укрепить их безопасность перед лицом существующей угрозы». Макрон также считает, что вступление Финляндии и Швеции в альянс «внесет значительный вклад в коллективную позицию и европейскую безопасность».

В конце июня в Мадриде состоялся саммит стран НАТО, на котором Швеция и Финляндия официально получили приглашение вступить в блок. При этом Турция в письменном виде передала свои требования к потенциальным членам альянса. Турецкий власти настаивают на их выполнении, в противном случае они могут не поддержать вступление скандинавских стран.

Балтика может стать внутренним морем НАТО, заявил ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур. Он добавил, что власти республики обсуждают с Финляндией возможность создания общей системы противоракетной обороны (ПРО).