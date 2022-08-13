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    13 августа 2022, 09:30

    Эстония захотела сделать Балтику внутренним морем НАТО

    Эстония и Финляндия заявили о создании совместного ПРО в Балтийском море

    Глеб Гладков

    Балтика может стать внутренним морем НАТО. Такое заявление сделал новый министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью финскому изданию Iltalehti.

    Эстония захотела сделать Балтику внутренним морем НАТО

    «Интеграция противоракетной обороны Финляндии и Эстонии позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей. Балтийское море с присоединением Финляндии и Швеции к НАТО станет внутренним морем Альянса», — заявил он.

    По словам Певкура, он уже договорился об этом с финским министром обороны Антти Кайкконеном. Он считает, что это позволит двум странам делиться информацией друг с другом.

    Свои военные корабли также планируют разместить в Балтийском море Швеция, Норвегия и Дания, чтобы поддержать намерения Эстонии и Финляндии нарастить давление на Россию в балтийских водах.

    В ходе этого интервью эстонский министр также заявил, что Эстония и Финляндия ведут переговоры о создании общей системы противоракетной обороны (ПРО). Он сказал, что странам необходимо объединить береговую оборону.