Макрон почтил память Кардена, назвав его послом французской моды

Знаменитый кутюрье Пьер Карден не только изменил мир моды, он изменил дипломатию на свой манер, организовав дефиле в Пекине в Запретном городе и в Москве на Красной площади. Он навсегда останется в памяти людей как посол французской моды.

Как сообщает RT, об этом сообщил президент Франции Франсуа Макрон в заявлении, связанном со смертью модельера в возрасте 98 лет.

Всю свою жизнь Карден пытался расширить горизонты: он придумал коллекции прет-а-порте и создал первую коллекцию от кутюр для мужчин. Модельер узаконил систему лицензирования, навсегда дав свое имя духам, одежде, коробкам конфет и куклам.

«Географические границы сдерживали его не больше, чем экономические. Он стал послом моды в Индии, Японии и Китае. Он организовал показ в самом сердце Запретного города в 1970-х годах. Он взаимодействовал со всеми видами искусства. От кино, звезд которого одевал и создавал костюмы, до архитектуры. Его вилла на Ривьере ставшая местом проведения показов, стала футуристическим гимном современному искусству», — заявил Макрон.

Французский президент напомнил, что, став послом доброй воли ООН, Пьер Карден заявил, что смысл существования видит в том, чтобы служить как можно большему количеству людей.

«Созидательная смелость мастера превратила его творения в настоящие иконы дизайна, выставленные в мировых музеях», — подчеркнул французский лидер.

Модный критик Александр Васильев назвал карьеру Кардена уникальной, а его самого одним из величайших создателей моды XX века.