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    29 декабря 2020, 17:16

    «Бренд, который знают во всем мире»: модный критик Васильев назвал Пьера Кардена одним из лучших представителей эпохи

    Анастасия Калинина, Екатерина Земская, Ольга Нижельская

    Во вторник скончался французский модельер Пьер Карден. Модный критик Александр Васильев рассказал «360», что карьера дизайнера была уникальной и почти никто не смог повторить подобных успехов при жизни.
    «Бренд, который знают во всем мире»: модный критик Васильев назвал Пьера Кардена одним из лучших представителей эпохи

    «Пьер Карден — один из самых великих создателей моды XX века. Его карьера настолько уникальна, что она является образцом для всех остальных дизайнеров, которые хотели бы достигнуть в этой жизни, хотя бы чего-то. То, чего достиг Пьер Карден, не достиг почти ни один дизайнер при жизни», — подчеркнул искусствовед.

    Васильев отметил, что Карден смог в 98 лет оставаться в тонусе, элегантным, подтянутым и созидательным. Критик напомнил, что после себя модельер оставил музей, расположенный в центре Парижа, знаменитый ресторан «Максим», которому принадлежит образец архитектуры в Венеции — палаццо, носящее его имя, а также виллу на юге Франции и бренд.

    «Бренд, который знают во всем мире. Пьер Карден — нарицательное имя для мужчин, для женщин, для парфюмерии, для косметики, для посуды», — рассказал телеведущий.

    По словам модного критика, дизайнер был творцом и охватывал абсолютно все. Его пик успеха пришелся на 60-е — 80-е годы. Его музами были французская актриса Жанна Моро и русская балерина Майя Плисецкая.

    «Пьер Карден был человеком, который подарил миру женщин в XXI веке вещи, без которых они не могут жить — это водолазка, черные колготки, сапоги-чулки, мини-юбка из кожи, пальто из кожзаменителя», — объяснил критик.

    Васильев также отнес к заслугам Кардена выносные молнии, накладные карманы, плащ в виде летающей тарелки и шлем на голове.

    «То, что сделал Пьер Карден абсолютно не объемно, я сожалею, что он ушел, но он ушел в католическое Рождество, а это значит, что он попадает в рай», — заключил собеседник «360».

    О смерти модельера сообщило агентство France Press со ссылкой на его семью. По данным местного телевидения, Карден умер утром в больнице в Нейи, на западе Парижа.