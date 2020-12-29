«Бренд, который знают во всем мире»: модный критик Васильев назвал Пьера Кардена одним из лучших представителей эпохи

«Пьер Карден — один из самых великих создателей моды XX века. Его карьера настолько уникальна, что она является образцом для всех остальных дизайнеров, которые хотели бы достигнуть в этой жизни, хотя бы чего-то. То, чего достиг Пьер Карден, не достиг почти ни один дизайнер при жизни», — подчеркнул искусствовед.

Васильев отметил, что Карден смог в 98 лет оставаться в тонусе, элегантным, подтянутым и созидательным. Критик напомнил, что после себя модельер оставил музей, расположенный в центре Парижа, знаменитый ресторан «Максим», которому принадлежит образец архитектуры в Венеции — палаццо, носящее его имя, а также виллу на юге Франции и бренд.

«Бренд, который знают во всем мире. Пьер Карден — нарицательное имя для мужчин, для женщин, для парфюмерии, для косметики, для посуды», — рассказал телеведущий.

По словам модного критика, дизайнер был творцом и охватывал абсолютно все. Его пик успеха пришелся на 60-е — 80-е годы. Его музами были французская актриса Жанна Моро и русская балерина Майя Плисецкая.

«Пьер Карден был человеком, который подарил миру женщин в XXI веке вещи, без которых они не могут жить — это водолазка, черные колготки, сапоги-чулки, мини-юбка из кожи, пальто из кожзаменителя», — объяснил критик.

Васильев также отнес к заслугам Кардена выносные молнии, накладные карманы, плащ в виде летающей тарелки и шлем на голове.

«То, что сделал Пьер Карден абсолютно не объемно, я сожалею, что он ушел, но он ушел в католическое Рождество, а это значит, что он попадает в рай», — заключил собеседник «360».

О смерти модельера сообщило агентство France Press со ссылкой на его семью. По данным местного телевидения, Карден умер утром в больнице в Нейи, на западе Парижа.