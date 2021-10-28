Политолог подвел итоги правления Меркель

Политолог, эксперт по ФРГ Александр Камкин в разговоре с «ПолитЭкспертом» подвел итоги правления канцлера Германии Ангелы Меркель. Он назвал несколько причин, по которым Меркель навсегда останется в новейшей истории страны.

Первая причина — Меркель стала первой жениной на посту канцлера ФРГ. Более того, если она останется канцлером до 19 декабря, она побьет рекорд по длительности правления, пробыв в должности дольше, чем канцлер Гельмут Коль.

Ангела Меркель многое сделала для экономики Германии. Она провела реформу социального обеспечения и снизила уровень безработицы.

Ангела Меркель продолжит исполнять обязанности канцлера, пока не будет выбран следующий правитель, написало ИА Nation News.