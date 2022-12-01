01 декабря 2022, 22:19
Макрон оценил сроки переговоров России с Украиной
Макрон: сроки переговоров с Россией будут зависеть от развитии ситуации на Украине
Развитие ситуации на Украине в ближайшее время определит сроки возобновления российско-украинских переговоров, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, он продолжит общаться с президентом Владимиром Путиным для решения конфликта, сообщил ТАСС.
Эммануэль Макрон
Переговоры
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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