Макрон оценил сроки переговоров России с Украиной

Макрон: сроки переговоров с Россией будут зависеть от развитии ситуации на Украине

Развитие ситуации на Украине в ближайшее время определит сроки возобновления российско-украинских переговоров, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, он продолжит общаться с президентом Владимиром Путиным для решения конфликта, сообщил ТАСС.