Важное 15 ноября 2022, 12:50 Макрон подтвердил готовность к новым контактам с Путиным по Украине Глава МИД РФ Лавров: лидер Франции Макрон готов к контактам с Путиным по Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что готов к контактам с российским коллегой Владимиром Путиным по украинскому вопросу, сообщил глава МИД России Сергей Лавров, представляющий делегацию страны на саммите G20 на Бали. Об этом написал ТАСС.

Притом накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что никаких контактов между Макроном и Путиным в ближайшее время не планируется и телефонных разговоров между ними не было уже некоторое время.

Реклама

По итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите «Большой двадцатки» Эммануэль Макрон заявил, что Франция выступает за окончание эскалации конфликта на Украине и за то, чтобы сосредоточиться на преодолении его последствий. Он также призвал к «уважению территориальной целостности и суверенитета» Украины.

Реклама