15 ноября 2022, 12:50
Макрон подтвердил готовность к новым контактам с Путиным по Украине
Глава МИД РФ Лавров: лидер Франции Макрон готов к контактам с Путиным по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что готов к контактам с российским коллегой Владимиром Путиным по украинскому вопросу, сообщил глава МИД России Сергей Лавров, представляющий делегацию страны на саммите G20 на Бали. Об этом написал ТАСС.
Притом накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что никаких контактов между Макроном и Путиным в ближайшее время не планируется и телефонных разговоров между ними не было уже некоторое время.
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По итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите «Большой двадцатки» Эммануэль Макрон заявил, что Франция выступает за окончание эскалации конфликта на Украине и за то, чтобы сосредоточиться на преодолении его последствий. Он также призвал к «уважению территориальной целостности и суверенитета» Украины.
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Сергей Лавров
Эммануэль Макрон
Украина
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