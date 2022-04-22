Боррель признал, что в ЕС нет единства по вопросу отказа от российских энергоресурсов

Не все страны Евросоюза поддерживают отказ от российских энергоресурсов, признал глава дипломатии организации Жозеп Боррель. В интервью газете El Pais он не смог дать ответ на вопрос о сроках введения эмбарго, сообщил ТАСС.

Он рассказал, что в Евросоюзе рассматриваются разные варианты введения таких ограничений и ни по одному из них нет единогласного решения. Кроме того, этот вопрос относится к политике высокого уровня и находится в ведении Европейского совета.

«Европейский совет не давал указаний ввести налог или запрет на импорт. Есть некоторые государства-члены, которые ясно заявили, что наложат на это вето», — объяснил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

При этом Боррель отметил, что страны могут сокращать потребление российских энергоресурсов самостоятельно, отдельно от других. Он призвал ограничиваться прежде всего в закупках нефти, так как она приносит России больше прибыли, чем газ.