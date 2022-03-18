Макрон: операция России на Украине стала «ударом тока» для НАТО

Специальная операция России на Украине стала для НАТО «ударом тока» и придала деятельности альянса новый смысл. Такое мнение выразил французский президент Эммануэль Макрон.

Он отметил, что не отказывается от слов, сказанных в 2019 году, о смерти мозга НАТО. Однако он пояснил, что российские действия на Украине вернули Североатлантический альянс из состояния «смерти мозга» к стратегической определенности.

«Боевые действия, которые начали российские войска, создали достаточно серьезную угрозу на границах Европы, которая дала стратегическое прояснение для НАТО, вернув условия конфликта, в которых создавалась организация», — приводит ТАСС слова Макрона.

Президент Франции добавил, что он никогда не защищал решение о выходе страны из НАТО, однако регулярно выступал за прояснение стратегической позиции альянса. Он подчеркнул, что всегда считал ценной поддержку НАТО.

Ранее Макрон заявил, что Европе необходимо увеличить финансирование оборонного сектора, чтобы выстоять в случае вооруженного конфликта. Он подчеркнул, что намерен увеличить оборонный бюджет страны до 50 миллиардов евро к 2025 году в случае переизбрания. Свое решение он назвал «инвестицией в независимость».