Макрон заявил о необходимости увеличить финансирование обороны Европы

Европе необходимо увеличить финансирование оборонного сектора, чтобы выстоять в случае вооруженного конфликта. Как сообщил телеканал BFMTV, с таким заявлением при оглашении своей предвыборной кампании выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он подчеркнул, что намерен увеличить оборонный бюджет страны до 50 миллиардов евро к 2025 году в случае переизбрания. Свое решение он назвал «инвестицией в независимость».

«Мы должны увеличить финансирование оборонной сферы, чтобы быть готовыми к войне высокой интенсивности, которая может прийти на наш континент», — заявил Макрон.

Французский лидер добавил, что вооруженные силы страны — это единственная полноценная армия Евросоюза. Макрон напомнил, что сразу после вступления в должность президента он начал увеличивать финансирование вооруженных сил и довел его до 2% ВВП к 2020 году.

«К 2025 году мы достигнем целевого показателя в 50 миллиардов евро», — пообещал он.

Макрон отметил, что такой стратегии должны придерживаться все европейские страны, а Франция сохранит за собой ведущую роль в безопасности Евросоюза.

В 2018 году Макрон заявил, что ЕС должен обладать собственной армией, чтобы защищаться самостоятельно, без помощи США. Так он отреагировал на критику занимавшего тогда пост американского президента Дональда Трампа, который заявлял, что европейские партнеры недостаточно финансируют НАТО, перекладывая вопрос вливания средств на Вашингтон.