Макрон официально признал санкции инструментом поддержки Украины

Европа ввела еще не все санкции против России. Об этом написал президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter-аккаунте.

Он также отметил, что Украина продолжит получать всяческую поддержку от Евросоюза.

«Мы, европейцы, принимаем новые санкции. И мы продолжаем поддерживать Украину в гуманитарном, военном и финансовом плане», — заявил Макрон.

Телеканал CNN 7 апреля уже сообщал о готовности Евросоюза опубликовать и ввести в исполнение пятый пакет антироссийских санкций. Об этом в тот же день написал и председатель Европейского совета Шарль Мишель. В Twitter-аккаунте он заявил, что Евросоюз объявит полный список ограничений в четверг, 7 апреля. Однако о новых санкциях пока ничего неизвестно.

Евросоюз с февраля 2022 года использует санкции в качестве реакции на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Таким образом Запад выражает несогласие с причинами и целями кампании.