СNN: новые антироссийские санкции ЕС вступят в силу через несколько часов

Евросоюз подготовил новые антироссийские санкции. Ограничения вступят в силу через несколько часов, сообщили в СNN.

О готовности ЕС ввести новые санкции против России заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он написал в Twitter-аккаунте, что Евросоюз объявит полный список ограничений в четверг, 7 апреля. Новый пакет санкций Европы против России станет пятым по счету за все время спецоперации РФ на Украине.

Новые меры станут ответной реакцией западных стран на информацию украинских властей о ситуации в Буче. Евросоюз не усомнился в том, что Вооруженные силы России издевались над мирными жителями и убивали их. Европа уже отреагировала на фейки о Буче. Ряд стран в качестве ответных мер выслал российских дипломатов.