Мир 09 декабря 2022, 01:08 Молодым французам начнут раздавать бесплатные презервативы Президент Франции Макрон: молодежи от 18 до 25 лет будут раздавать бесплатные презервативы Публичное достояние

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что с 2023 года молодые жители страны будут бесплатно получать презервативы. Полностью бесплатной станет и экстренная контрацепция для женщин, сообщило издание Midi Libre.

«Такая вот маленькая профилактическая революция», — сказал Макрон в ходе выступления в ходе своей рабочей поездки в город Пуатье.

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По словам французского лидера, в стране организуют безвозмездную выдачу традиционных средств наружной контрацепции для молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. Для лиц моложе 26 лет будет доступно бесплатное обследование без рецепта на другие инфекции, передающиеся половым путем (кроме ВИЧ).

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Эммануэль Макрон не стал объяснять, как будет проходить процедура выдачи презервативов. Но пообещал выступление профильных органов Франции с уточняющим релизом.

Французский политолог Ирина Шазот прокомментировала прогноз датского Saxo Bank о возможной отставке президента Франции Эммануэля Макрона. Аналитик исключила такое развитие событий в 2023 году.