Мир 08 декабря 2022, 15:04 Французский политолог Ирина Шазот исключила отставку Макрона в 2023 году

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Французский политолог Ирина Шазот обсудила с ИА НСН прогноз датского Saxo Bank о возможной отставке президента Франции Эммануэля Макрона в 2023 году из-за сильной оппозиции со стороны правой партии «Национальное объединение» и коалиции левых сил «Новый народный экологический и социальный союз».

«Saxo Bank каждый год публикует свои прогнозы. Они являются маловероятными, никаких особых предпосылок для отставки Макрона нет», — выразила уверенность Шазот.

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Однако, по ее словам, у французского президента не такая сильная поддержка, как это видно на бумаге. Она заметила, что в ходе предвыборной гонки очень много полученных им голосов были протестными.

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«Это те люди, которые не хотели отдавать свои голоса другим, но не считали кандидатуру Макрона правильной», — обратила внимание собеседница информагентства.

Другая слабость главы Франции, отмеченная политологом — это отсутствие у него парламентского большинства, чтобы проводить свои законы.

«Нельзя сказать, что есть какая-то фигура, которая могла бы соревноваться сейчас на политическом олимпе с Макроном. Очень многие бывшие кандидаты, политики задумываются о том, чтобы вновь стать кандидатами», — добавила специалист.