Макрон изменил цвет национального флага Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон преобразовал национальный флаг страны. Политик принял решение изменить синий цвет — теперь на флаге он будет более темного оттенка. До реализации этой идеи французский лидер не анонсировал ее публично. Как сообщило издание France Bleu, решение Макрон принял «за закрытыми дверями».

Власти страны считают, что новый оттенок синего цвета выглядит лучше. По их словам, он отсылает к флагу Великой французской революции. Кроме того, такой цвет смотрится более выигрышным за счет контраста на фоне флага Евросоюза, а он нередко стоит рядом с французским триколором на мероприятиях официального характера.

Эммануэль Макрон рассказал о планах провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Французский лидер намерен обсудить вопросы по теме Украины и Белоруссии. Он заявил, что переговоры состоятся в самое ближайшее время.