Макрон заявил о планах обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Обсуждение вопросов по Белоруссии и Украине состоится в ближайшие дни.

«В ближайшие дни я проведу переговоры с президентом Путиным по нескольким вопросам. И по этому вопросу в том числе (по теме Украины — прим. ред.), по вопросу Белоруссии также», — процитировало Макрона РИА «Новости».

О своих планах французский лидер сообщил во время выступления на пресс-конференции по итогам международной встречи по Ливии.

Несколько дней назад на белорусско-польской границе обострилась ситуация с беженцами из стран Ближнего Востока и Африки. В приграничной зоне собрались несколько тысяч человек, желающих попасть в ЕС. Ни одна из двух стран не пускает к себе иностранцев.

Евросоюз обвинил в миграционном кризисе президента Белоруссии Александра Лукашенко. Республике пригрозили введением новых санкций. В ответ белорусский лидер пообещал перекрыть транзит газа в Европу. Он отметил, что в защите суверенитета и независимости своей страны не остановится ни перед чем.