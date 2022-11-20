Мир 20 ноября 2022, 01:18 Макрон и Пашинян обсудили вопросы укрепления безопасности на Южном Кавказе Кабмин Армении: Пашинян и президент Франции Макрон обсудили безопасность на Южном Кавказе YouTube

Читать 360tv в

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Международной организации Франкофонии в Тунисе обсудили вопросы укрепления безопасности на Южном Кавказе. Об этом сообщила пресс-служба армянского премьер-министра на официальном сайте.

«Пашинян и Макрон обменялись идеями о результатах состоявшейся в октябре в Праге четырехсторонней встречи лидеров Армении, Франции, Азербайджана и председателя Европейского совета. Была подчеркнута важность реализации шагов по укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе», — говорится в сообщении армянского кабмина.

Реклама

Лидеры двух стран обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также вопросы, касающиеся приоритетов Организации и дальнейших программ.

Реклама

Лидеры России, Армении и Азербайджана в конце октября провели трехстороннюю встречу по Нагорному Карабаху. Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретились в Сочи, переговоры длились два часа 20 минут.