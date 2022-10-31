Путин, Пашинян и Алиев начали трехстороннюю встречу по Нагорному Карабаху | 360°

Мир 31 октября 2022, 20:59 Путин, Пашинян и Алиев начали трехстороннюю встречу по Нагорному Карабаху Лидеры России, Армении и Азербайджана начали трехстороннюю встречу по Нагорному Карабаху РИА "Новости"

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Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян начали трехсторонний саммит по вопросу Нагороного Карабаха, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Политики проводят встречу в Сочи, сообщило РИА «Новости».

«Президенты и премьер-министр разговаривают втроем», — уточнил пресс-секретарь российского лидера.

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Ранее в понедельник Владимир Путин встретился с Николом Пашиняном. Глава государства заявил, что карабахский конфликт нужно когда-то завершить. Президент России подчеркнул, что у премьера Армении есть политическая воля для этого.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что настало время для нормализации армяно-азербайджанских отношений. Политик напомнил, что его страна разработала пять принципов для достижения этой цели. Азербайджанский лидер выразил надежду на то, что Россия сыграет активную роль в урегулировании конфликта. Переговоры Владимира Путина с Ильхамом Алиевым в Сочи продлились два часа и 20 минут, сообщил RT.