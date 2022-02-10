Макрон добился прогресса в деэскалации на Украине

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным в Москве привела к прогрессу по вопросам деэскалации на Украине. Такое мнение выразил госсекретарь при французском МИД Кламен Бон.

«У него был долгий разговор с Владимиром Путиным в Москве, в результате которого, как я думаю, говоря честно и с осторожностью, он добился прогресса. Во-первых, в том, что касается деэскалации и предотвращения ухудшения ситуации», — заявил Бон в эфире телеканала LCI.

Встреча Макрона и Путина прошла в Москве в минувший понедельник. Президент Франции прибыл в Москву, где состоялись переговоры. Они продлились более пяти часов. На следующий день состоялась беседа Макрона и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

После встречи Макрона и Путина западные СМИ сообщили, что стороны договорились об общей работе над снижением напряженности вокруг Украины. По сведениям изданий, теперь Россия ждет одобрения некоторых решений со стороны Соединенных Штатов. Соглашения гласят, что российская сторона не будет принимать никаких военных шагов.