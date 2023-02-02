02 февраля 2023, 01:50
Маккарти заявил о возможной поездке на Тайвань без учета мнения КНР
Маккарти сообщил, что не будет считаться с мнением КНР при визите на Тайвань
Преемник Нэнси Пелоси на посту спикера палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что не будет прислушиваться к мнению властей Китая при планировании поездок на Тайвань. Его слова привело РИА «Новости».
«Я не думаю, что Китай может указывать мне, куда ехать — когда-либо и где-либо», — сказал он.
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Так Маккарти ответил на вопрос журналистов о том, как он относится к предостережениям властей Пекина относительно предполагаемых поездок на остров Тайвань.
Ранее издание Politico сообщило о предстоящей поездки в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена, которая может состояться 5–6 февраля. Предполагается, что визит станет продолжением переговоров президента США Джо Байденаи председателя КНР Си Цзиньпина. Их встреча прошла в рамках саммита G20 на Бали в 2022 году.
Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло в августе 2022 года, на это повлиял визит на остров Нэнси Пелоси, которая на тот момент занимала пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий Тайвань своей территорией, осудил визит политика.
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